Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.

Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 15.25'te çıkan orman yangınına ilk müdahale havadan yapıldı. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yangına müdahale ediyor

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi sınırların içinde saat 15.25'te çıkan orman yangınına ilk müdahale 15.46'da havadan helikopter ile yapıldı. Yanına 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 helikopter ve 1 uçak ve 52 personel ile müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma sürdürüyor.