Balıkesir'de organize suç örgütü operasyonu: 43 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de düzenlenen 'Kuyu-12' operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 43 şüphelinin yakalandığını, 27'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Balıkesir'de 'Kuyu-12' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 'Tefecilik', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silahla tehdit', 'Gasp' ve 'Yağma' suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen, elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 43 şüpheli yakalandı. Elebaşları da yakalananlar arasında yer aldı. Ayrıca, yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu madde, senet, çek ve altın ele geçirildi. Suçtan elde edildiği tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken; 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlarda emeği geçen kamu görevlileri ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine, çetelere ve tefecilere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" dedi.