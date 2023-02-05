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Balıkesir'de okullar yarın tatil edildi

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Balıkesir'de okullar yarın tatil edildi

Balıkesir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Balıkesir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, görülen kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesi, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak il genelindeki okullarda yarın eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağının belirtildiği açıklamada, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile engelli ve hamile kamu çalışanların da idari izinli olacağı kaydedildi.?

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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