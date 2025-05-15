Balıkesir'de Öğretmen Sayısında Ciddi Artış

Balıkesir'de Öğretmen Sayısında Ciddi Artış
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir'de öğretmen başına düşen öğrenci sayısında önemli bir dönüşüm yaşandığını açıkladı. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında 9 bin 700 öğretmen varken, bugün bu rakam 17 bin 500'e ulaştı. Balıkesir'deki öğrenci sayısının ise az bir artış gösterdiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla Balıkesir'de ciddi bir dönüşüm olmuş. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 9 bin 700 öğretmenimiz varken şu anda yaklaşık 17 bin 500 öğretmenimiz var. Bu da önemli bir gösterge." dedi.

Tekin, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sahada ve yerelde paydaşlarla ve çalışma arkadaşlarıyla istişare içerisinde eğitim öğretim süreçlerine katkı vermenin ana ilkeleri olduğunu söyledi.

Bu kapsamda Balıkesir'de temaslarda bulunduklarını belirten Tekin, rutin il değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bakan Tekin, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Balıkesir'deki öğrenci sayısının yaklaşık 190 bin olduğunu, bu rakamın şu an 198 bine çıktığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yani öğrenci sayısı çok cüzi bir şekilde artmış fakat o yıllarda sahip olduğumuzun neredeyse 2 katı kadar hizmet veren derslik var. Yani bir o kadar daha derslik yapmışız. Ayrıca o zaman var olan 6 bin 265 derslikten neredeyse yarısı 'yık-yap' ya da güçlendirme kapsamında yeniden elden geçirilmiş. Böyle baktığımızda eğitim-öğretim istatistikleri açısından özellikle son 22 yılda Balıkesir'de yapılanlar, Türkiye'de yapılanlar gibi takdire şayan."

Söz konusu artışın öğretmen sayısı için de geçerli olduğunu aktaran Tekin, "Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla Balıkesir'de ciddi bir dönüşüm olmuş. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 9 bin 700 öğretmenimiz varken şu anda yaklaşık 17 bin 500 öğretmenimiz var. Bu da önemli bir gösterge." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, toplantıda devam eden yatırımları, 2025 yatırım programına koydukları yatırımların ihale süreçlerini ve 2026 yatırım programında nelerin konulacağıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Toplantıya, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki ilgili şube müdürü ve müdür yardımcıları ile ilçelerin milli eğitim müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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