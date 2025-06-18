Balıkesir'de Öğrenciler Çevre Temizliği İçin Bir Araya Geldi

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Balıkesir'in Macarlar Mahallesi'nde, jandarma ekipleri ve öğrenciler birlikte çevre temizliği etkinliği düzenleyerek doğa koruma farkındalığını artırdı.

Balıkesir'de farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler, jandarma ekipleriyle birlikte Macarlar Kırsal Mahallesinde çöp topladı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Macarlar Mahallesi'nde çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak, çocukları ve vatandaşları çevre temizliği ve doğanın korunması hususlarında bilinçlendirmek amacıyla jandarma ekipleri beraberinde ilkokul, ortaokul öğrencileri komando bölüğü, belediye ekipleri ve mahalle sakinleriyle birlikte çevre temizliği yaptı.

Jandarma ekipleri ve komandolar öğrencilerle okul çevresinden başlayarak, mahalle iç yolları, dere kenarları ve mahalle meydanında çöp topladı.

Etkinlikte doğayı koruma farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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