Balıkesir'de Narkotik Operasyonunda 10 Zanlı Gözaltına Alındı, 4'ü Tutuklandı
Balıkesir'de düzenlenen 4 narkotik operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 1000'in üzerinde sentetik ecza ve 49 gram esrar bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Balıkesir'de düzenlenen 4 operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Polis ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında kentte 4 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 1000'in üzerinde sentetik ecza, sentetik uyuşturucu, 49 gram esrar ve 90 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel