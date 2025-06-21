Balıkesir'de Narkotik Operasyonunda 10 Zanlı Gözaltına Alındı, 4'ü Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de düzenlenen 4 narkotik operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 1000'in üzerinde sentetik ecza ve 49 gram esrar bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Balıkesir'de düzenlenen 4 operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Polis ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında kentte 4 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 1000'in üzerinde sentetik ecza, sentetik uyuşturucu, 49 gram esrar ve 90 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
İsteme merasiminde kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons

Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu

İsrail-İran savaşında nükleer tesis vuruldu! İşte ilk görüntüler
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine

Başkanlar görüşüyor! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor

Savaşta zor günler yaşayan İsrail'den itiraf gibi sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.