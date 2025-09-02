Haberler

Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Edremit'te düzenlenen iki ayrı operasyonda, 3 kilo 81 gram sentetik uyuşturucu ve 23,37 gram başka bir sentetik madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Yapılan aramada, 3 kilo 81 gram sentetik maddesi bulundu, aracın şoförü gözaltına alındı.

Ekipler ayrıca farklı bir çalışmada da 23,37 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Bununla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin sorgusunun devam ettiği, diğerine ise uyuşturucu kullanımından işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
