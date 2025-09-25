Balıkesir'de Narkotik Operasyonları: 6 Şüpheli Tutuklandı, 1496 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1496 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 510 sentetik uyarıcı madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca 2 ruhsatsız av tüfeği ve 10 kartuş yakalandı.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği birimlerince ise ilçede gerçekleştirilen operasyonda ise 986 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

Ayvalık ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin iki ayrı faaliyetinde toplamda bin 496 sentetik ecza hap ile birlikte 2 ruhsatsız av tüfeği ve 10 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" iddiası ile adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.