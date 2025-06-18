Balıkesir'de Müstehcenlik Operasyonu: 3 Gözaltı

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Balıkesir'de yapılan müstehcenlik operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri düzenledikleri müstehcenlik operasyonunda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir'de Y.Ç ve Z.Ç. şahısların şikayetlerine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; müstehcenlik suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheliyi yaptığı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri sonrası hakimliğe sevk edilen 3 kişiden, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir Valiliğinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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