Balıkesir'de Müstehcenlik Operasyonu: 3 Gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri düzenledikleri müstehcenlik operasyonunda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir'de Y.Ç ve Z.Ç. şahısların şikayetlerine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; müstehcenlik suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheliyi yaptığı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri sonrası hakimliğe sevk edilen 3 kişiden, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir Valiliğinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.