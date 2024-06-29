Balıkesir'de Motosiklet Minibüse Çarptı: 2 Yaralı
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir motosikletin minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'de bir motosikletin minibüse çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karesi ilçesi Edremit Caddesi'nde, A.S. (17) idaresindeki 10 ALE 701 plakalı motosiklet, Başçeşme Mezarlığı önünde trafik ışıklarında duran Hidayet Atılgan'ın (40) kullandığı 10 T 0238 plakalı ticari araca çarptı.
Kazada, kaskları bulunmayan motosiklet sürücüsü A.S. ile arkasındaki Furkan D. (19) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları hastaneye götürüldü.