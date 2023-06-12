Balıkesir'de motosiklet hırsızlarına operasyon: 10 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda motosiklet hırsızlığı şüphelilerine yönelik 10 kişi yakalandı. Operasyonda çalıntı olduğu değerlendirilen 7 motosiklet ve çok sayıda motosiklet parçası ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde jandarma ekiplerince motosiklet hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Motosiklet hırsızlığı olaylarının aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve çalıntı motosikletlerin bulunması amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından özel bir ekip oluşturuldu. Ekip tarafından yapılan çalışma sonunda motosikletlerin şase ve motor numaralarının kazındığı, parçalarının değiştirilerek kullanıldığı belirlendi.

Çalıntı olduğu değerlendirilen motosikletlerin bulunduğu adreslere jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, şase ve motor numarası kazınmış 7 motosiklet ile çok sayıda motosiklet parçası ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 2'si jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ele geçirilen 7 motosikletten 2'si sahiplerine teslim edilirken, 5 motosikletin sahibinin ise bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.