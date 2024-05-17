Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de motokurye cinayeti: Katilin babası tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö'nün babası Orhan Ö. hakkında tutuklama kararı verildi.

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö'nün babası Orhan Ö. hakkında tutuklama kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde işlenen cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

E.Ö'nün tutuklanmasının ardından onu tahrik ettiği ve azmettirdiği öne sürülen, başka bir suçtan cezaevinde bulunan Orhan Ö'nün ifadesi alındı.

Orhan Ö. hakkında Akman'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada da tutuklama kararı verildi.

Akman'ın pizza getirdiği dairenin alt katında Orhan Ö'nün eskiden dini nikahla birliktelik yaşayan Sultan D'nin evinin bulunduğu, Akman'ın binadan çıktığını gören E.Ö'nün ona nereden geldiğini sorduğunu, ardından bıçakladığı öğrenildi.

Sultan D, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 yıl önce ayrıldığı Orhan Ö. ile oğlu E.Ö'nün kendisini sürekli rahatsız ettiğini, para istediğini öne sürdü.

O akşam Akman'ın, üst komşusuna pizza getirdiğini belirten Sultan D, şöyle konuştu:

"Ben 4 çocuk annesiyim. İlk eşimden 2 kızım, Orhan'dan bir oğlum var. 10 yıl sonra bir evlilik daha yaptım ve şu anda 11 aylık bir oğlum daha var. Ata için anlatamayacağım kadar çok üzgünüm. Ben bir anne olarak gerçekten çok üzüldüm. O ben de olabilirdim, eşim de olabilirdi veya herhangi bir insan da olabilirdi. Olayı duyduğumuzda, biz gürültüye evden çıktık. Çıktığımızda Ata yerdeydi, yanına gittim. Nefesini kontrol ettim. Hatta ben de şoktaydım. Bir anne için yapılabilecek ne diyebilirim? Özür dilemem gerekiyorsa annesinden özür dileyeyim ama gerçekten benim bu olayda hiçbir suçum günahım yok. İnsanlar bir şeyler yazmış çizmiş ama gerçekten benim ve ailemin hiçbir suçu günahı yok."

Olay

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman (20), motokurye olarak 5 gün önce çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim etmek üzere 10 Mayıs akşamı Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti.

Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen E.Ö, bıçakla saldırmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan Akman, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. ise polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir 3.Sayfa Güncel Haberler

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

"Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?

 Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Bakmadan Geçme

Low Carb Diyeti Nedir? Nasıl Uygulanır? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman banka hesaplarına yatacak? #128004 #128226 19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi günü tatil olacak mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? #129658 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları hangi gün alınacak? ERKAN YOLAÇ KİMDİR? Erkan Yolaç neden öldü, kaç yaşındaydı, eşi kim? TÜM DETAYLAR! Yeni Kaledonya hangi ülkeye bağlı? Yeni Kaledonya hakkında bilinmesi gerekenler ERKAN YOLAÇ ÖLDÜ MÜ? "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç neden öldü? YALI ÇAPKINI FRAGMAN! #128253 Yalı Çapkını 70. bölüm son fragman TEK PARÇA izle! Halis Ağa her şeyi öğreniyor! #127916 GTA 6 ne zaman piyasaya çıkacak? GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu mu? FENERBAHÇE KONGRE NE ZAMAN 2024? #9917 Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? Ali Koç, Aziz Yıldırım aday mı? #129349 KIZILCIK ŞERBETİ SON FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti 63. bölüm TEK PARÇA fragman! Doğa ile Fatih barışacak mı? #128250 DİYABET ve KARDİYOLOJİ ilaçlarını aile hekimleri yazıyor mu? #128138 Bakanlıktan yeni haber: Milyonları ilgilendiriyor! #129658 Tuğba Ekinci'nin sahne kıyafeti tepki topladı! Tuğba Ekinci sahnede ne giydi? SON DAKİKA! İLAÇ RAPORLARI ile ilgili yeni karar ne? Vedat Işıkhan ne dedi? Tüm zamanların en çok satan müzik albümleri hangileri?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title