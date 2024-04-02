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Balıkesir'de minibüsün kamyona çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı

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Balıkesir'de minibüsün kamyona çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Birol Elmas idaresindeki 10 S 41037 plakalı minibüs, Balıkesir-Bursa kara yolunun Karakaya Mahallesi mevkisinde 09 DB 795 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada minibüsteki Sümbül Demir, Tuncay Canbaz, Fatma Duman, Meryem Yıldırım, Volkan Arslan, Meliha Yıldırım ve Emine Şimşek yaralandı.

Olay yerine gelen kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Volkan Arslan Emine Şimşek Fatma Duman Balıkesir Yıldırım Yaşam Güncel Haberler

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