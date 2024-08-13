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Balıkesir'de meyve hırsızlığı şüphelileri dronla takip edilerek yakalandı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde meyve bahçelerinden artan hırsızlık olaylarına karşı dronla denetim başlatıldı. Dronla takip edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir meyve bahçesinde yaşanan hırsızlığın ardından dronla takip edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca, son günlerde özellikle incir bahçelerinden hırsızlık olaylarının artması nedeniyle dronla denetim başlatıldı.

Başkanlık tarafından ilçede belirli noktalarda kontrol noktaları oluşturularak bekçiler görevlendirildi.

Bölgeden geçerken kontrol noktasında "dur" ihtarı yapan bekçilerin üzerine bulundukları kamyoneti süren şüpheliler kaçtı.

Dronla takip edilen 5 zanlı, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine yakalandı.

Bahçelerden çaldıkları inciri çuvallara doldurarak yol kenarlarında sattıkları iddia edilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Havran Güncel Haberler

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