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Balıkesir'de meyve bahçesinde hırsızlık olayı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde bir meyve bahçesinde yaşanan hırsızlığın ardından dronla takip edilerek yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir meyve bahçesinde yaşanan hırsızlığın ardından dronla takip edilerek yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçedeki incir bahçesinde yaşanan olay sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan 2'si ifadeleri alınarak salıverildi, 3'ü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı, diğer zanlı ise serbest bırakıldı.

Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanı Halil Bıçakçı, gazetecilere, ellerindeki teknolojik cihazlarla hırsızlık olaylarını fotoğraflayarak delillendirdiklerini ve şüphelilerin yakalanmalarını sağladıklarını söyledi.

Bıçakçı, son olayda kendilerine bağlı görev yapan bekçilerin üzerine kamyoneti süren 5 zanlıyı durduramayınca jandarmaya bilgi verdiklerini ifade etti.

Bekçi Hayri Kozan da devriye görevinde aldıkları ihbar üzerine bölgeye giderken şüpheli araçla karşılaştıklarını belirterek, "Çiftçilerin mallarını korumaya çalışırken bir bahçeden yemiş hırsızlığı ihbarı aldık. İhbara giderken araçla karşı karşıya kaldık. Aracı durdurmaya çalıştık fakat durmak istemedi. Bu arada arkadaşımızın motosikletine çarptı." dedi.

Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca, son günlerde özellikle incir bahçelerinden hırsızlık olaylarının artması nedeniyle dronla denetim başlatılarak, kontrol noktaları oluşturulmuştu. Dronla takip edilen 5 zanlı, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine yakalanmıştı. Bahçelerden çaldıkları inciri çuvallara doldurarak yol kenarlarında sattıkları iddia edilen şüpheliler, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

3-sayfa Havran 3.Sayfa Güncel Haberler

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