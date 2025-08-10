Balıkesir'de Meydana Gelen 6,1 Büyüklüğündeki Deprem İstanbul'da Hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin etkileri İstanbul'da da hissedildi. Bazı vatandaşlar sokağa çıkarken, İstanbul Valiliği de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hissedildiği İstanbul'da bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Sultangazi ve Bahçelievler'de depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Küçükçekmece'de de dışarı çıkan vatandaşlar parkta beklemeye başladı.

Bağcılar'da da deprem nedeniyle dışarı çıkanlar Millet Bahçesi'ne geldi. Vatandaşlar, burada bekleyişini sürdürüyor.

İstanbul Valiliğinden depreme ilişkin açıklama

Öte yandan İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, saha ekiplerimiz tarama çalışmalarına başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
