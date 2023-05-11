Üye Girişi
Haberi Paylaş
Balıkesir'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, metruk bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, metruk bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Hekimzade Mahallesi 276. Sokak'ta bulunan metruk evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 3 arazöz ve bir müdahale aracı bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

Balıkesir İtfaiye Edremit Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title