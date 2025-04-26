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Balıkesir'de Mandırada Çıkan Yangın Söndürüldü

Balıkesir'de Mandırada Çıkan Yangın Söndürüldü
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki bir mandırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki mandırada çıkan yangın, söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mandıranın ahır bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mandırada olay sırasında herhangi bir hayvanın bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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