Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü Balıkesir'in Bandırma ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangında 1 dönüm alan zarar gördü. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangında 1 dönüm alan zarar gördü. İlçeye bağlı Livatya mevkiinde, bir vatandaşın yaktığı ateş, rüzgarın etkisiyle yayılarak büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Evlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına yangında 1 dönümlük alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. AA / Ahmet Pesen - Güncel Güncel Haberler

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