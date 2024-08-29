Balıkesir'de Mahsur Kalan Baykuş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan baykuş, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Paşaalanı Mahallesi'ndeki bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen baykuş, mahsur kaldı.

Baykuşu fark eden bina sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi Karesi İtfaiye Grup Amirliği ekibi, uzun uğraşlar sonucu baykuşu mahsur kaldığı havalandırma boşluğundan aldı.

Kurtarma operasyonunun ardından ekiple çekilen fotoğraftaki, baykuşun "gülümsemeye benzeyen yüz ifadesi" hoş bir görüntü oluşturdu.

Herhangi bir yarasının olmadığı görülen baykuş, Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi.