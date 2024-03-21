Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Mağarada ve Kulübede Yaşayan İskender Gündüz Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde önce mağarada daha sonra kulübede yalnız yaşayan İskender Gündüz, hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Akyar Mahallesi'nde 40 yıl mağarada yaşadıktan sonra 6 yıl önce Bigadiç Kaymakamlığınca mağara yakınında yapılan kulübeye taşınan 80 yaşındaki İskender Gündüz, kulübenin dışındaki bankta çobanlar tarafından hareketsiz bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gündüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gündüz'ün cenazesi, bugün öğle saatlerinde mahalledeki cemevinde düzenlenen törenin ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir İskender Olay Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | HATAY Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ordu Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Diyarbakır Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MUĞLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Muğla Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! DENİZLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Denizli Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MARDİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Mardin Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Bursa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Gaziantep Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MARAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Kahramanmaraş Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! BALIKESİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Balıkesir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! AYDIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Aydın Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ankara Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Antalya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! Emeklilere promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? ADANA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Adana Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title