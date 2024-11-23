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Balıkesir'de Lodos ve Sağanak Tekne Sahiplerini Zor Durumda Bıraktı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan lodos ve sağanak nedeniyle bazı tekneler battı ve tekne sahipleri zor anlar yaşadı. Deniz ve kara ulaşımında aksamalar meydana geldi.

BALIKESİR'de etkili olan lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ayvalık ilçesinde bazı tekneler battı, tekne sahipleri zor anlar yaşadı.

Ayvalık, Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde gece saatlerinden itibaren sağanak ve lodos etkili oldu. Saatteki hızı 50 kilometreyi aşan lodos nedeniyle deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşandı. Ayvalık ilçesi Cunda (Alibey) Adası ve Küçükköy Mahallesi'nde teknelerin bazıları batarken, bazıları ise kıyıya sürüklendi. Tekne sahipleri ise zor anlar yaşadı.

Balıkesir'de Lodos ve Sağanak Tekne Sahiplerini Zor Durumda Bıraktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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