Balıkesir'de Lise Öğrencilerinden Gazze İçin Anlamlı Destek

Güncelleme:
Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen kermesin gelirleri Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Okul yönetimi, elde edilen geliri İHH İnsani Yardım Derneği'ne bağışladı.

Balıkesir'de lise öğrencilerinin Gazze yararına düzenlediği kermesin gelirleri bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Bir lokma, bir umut" sloganıyla Gazze yararına kermes düzenlendi.

Okul yönetimi, kermesten elde edilen gelirin tamamının kayıt altına alınarak Balıkesir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği yetkililerine teslim etti.

Dernek yetkililerince Gazze'ye ulaştırılan yardımın sahada sıcak yemek hizmetine dönüştürüldüğü bildirildi.

Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ömer Sağır, yaptığı açıklamada, kermeste emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha fazla yardımın bölgeye ulaştırılması için çağrıda bulunan Sağır, "Kermesimizle başlayan iyilik hareketi, Gazze'de bir sofraya dönüştü. Bugün bir çocuk doyduysa, 'yarın bir tencere daha kaynasın' diye birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu bir insanlık çağrısıdır." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
