Balıkesir'de kuzenlerin öldürülmesine ilişkin yeniden yargılanan 2 sanığa müebbet hapis cezası

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 17 yıl önce okula gitmek için evlerinden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının öldürülmesine ilişkin davada yeniden yargılanan sanıklardan 2 kardeşin müebbet hapisle cezalandırılmasına, diğer 2 sanığın ise beraatine...

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 17 yıl önce okula gitmek için evlerinden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının öldürülmesine ilişkin davada yeniden yargılanan sanıklardan 2 kardeşin müebbet hapisle cezalandırılmasına, diğer 2 sanığın ise beraatine karar verildi.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 22 Mayıs 2022'de gerçekleşen duruşmada, kuzenler Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak'a yönelik "kasten öldürme" suçundan 2'şer kez müebbet hapisle cezalandırılan Seyhan Y. ve kardeşi Ayhan Y. ile beraatine karar verilen Y.E. ile A.Ç, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı.

Yine aynı mahkemede gerçekleştirilen duruşmada, heyet, Seyhan Y. ve kardeşi Ayhan Y'ye 2'şer kez müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti daha sonra bu iki sanığın cezasını müebbet hapse indirdi.

Sanıklardan Y.E. ile A.Ç'nin ise bu yargılamada da beraatine hükmedildi.

Kararın ardından açıklamada bulunan avukat İbrahim Erenci, mahkeme heyetinin verdiği kararın çocukların ailelerini memnun etmediğini söyledi.

Mahkemenin ikinci kez kararını verdiğini ve değişen bir şey olmadığını belirten Erenci, şunları söyledi:

"Bize göre istinaf mahkemesinin yani Bölge Adliye Mahkemesinin bozma gerekçeleri gözetilmeden verilmiş ve üstü örtülü bir direnme kararı verildiğini düşünüyoruz. Tabii ki bunu istinaf edeceğiz tekrar. Bugün Seyhan Y. ve Ayhan Y. için ağırlaştırılmış müebbet ikişer kez, ancak 62/1 takdiri indirim yani kamuoyunda 'kravat indirimi' olarak bilinen indirim uygulandı. Çocuk katili olduğu konusunda heyet hemfikir ancak yine de 'takdiri indirim uyguluyoruz' dediler. Bu kadar vahşice işlenmiş bir cinayette takdiri indirim uygulanmasını yadırgadığımızı heyetin kendisine de söyledim."

Sanıklara uygulanan indirimi eleştiren Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan ise, "Vahşice öldürülmüş bu çocukların sanıklarının bu kişiler olduğunu kabul eden mahkeme nasıl oluyor da indirim uygulayabiliyor. Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesi gerekirken neden bunu müebbete çevirdi. İndirim yapılma nedeninin açıklaması hukuki olarak da yok vicdani olarak da yok. Milletin ve bizim sivil toplum örgütlerinin bu anlamda içimiz rahat değil." ifadesini kullandı.

Olay

Savaştepe ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde oturan ve 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan teyze kızları Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri, 44 gün sonra Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde poşete sarılı halde bulunmuştu.

Karabacak ile Yıldırım'ı öldürdükleri şüphesiyle medikal ürünler satmak için köye gittiği iddia edilen Seyhan Y, Ayhan Y, Y.E. ve A.Ç, İzmir'de 8 Eylül 2017'de gözaltına alınmış, tutuklanan şüpheliler çocukların tırnak arasından alınan DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine 21 Ekim 2017'de tahliye edilmişlerdi.

Olaya ilişkin dava, 6 Aralık 2018'de Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülmeye başlanmış, mahkeme heyeti, sanıklar Seyhan Y. ve Ayhan Y'nin tutuklanmasına karar vermişti.