Haberler

Balıkesir'de kuvvetli lodos nedeniyle sürüklenen feribot karaya oturup, yan yattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan kuvvetli lodos, 'Alisa-1' isimli feribotu karaya oturtup yan yatırdı. Şans eseri feribotta kimse bulunmazken, güvenlik önlemleri alındı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle kıyıya sürüklenen 'Alisa-1' isimli feribot, karaya oturup, yan yattı.

Ayvalık'ta hızı saatte zaman zaman 75 ile 90 kilometreye ulaşan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtınanın etkisiyle 25 metre uzunluğundaki 'Alisa 1' isimli feribot, halatlarından kurtularak Sefa Çamlık Mahallesi açıklarından Paşalimanı Koyu'na kadar sürüklendi. Bölge sakinlerinin Kaplanağızı Koyu olarak da isimlendirdiği sığ alana kadar sürüklenen feribot, burada karaya oturup, yan yattı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin kısa sürede ulaşıp güvenlik önlemi aldığı feribotta herhangi bir mürettebatın bulunmadığı ve akaryakıt ya da kimyasal sızıntının olmadığı öğrenildi.

Şu an için herhangi bir tehlike oluşturmayan feribotun, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından kurtarılarak, yeniden yüzdürüleceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'den ABD'ye, Maduro ve eşini derhal serbest bırakma çağrısı

Çin'den ABD'ye çağrı: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın!
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı

Trump hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı! Bakanı vites yükseltti
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu

Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Çin'den ABD'ye, Maduro ve eşini derhal serbest bırakma çağrısı

Çin'den ABD'ye çağrı: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın!
Operasyonun detayları ortaya çıktı! Maduro güvenli odaya kaçmaya çalışmış

Operasyonun detayları ortaya çıktı! Son anda odaya kaçtı ama...
'Üşüttüm, sigaradandır' demeyin, 'ince hastalık' ölüme götürüyor

"Üşüttüm, sigaradandır" demeyin! "İnce hastalık" ölüme götürüyor