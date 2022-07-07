Balıkesir'de Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi - Haberler

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Balıkesir'de Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi

AA - İlkan Toprak - Güncel
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Balıkesir'de Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Zabıtası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde denetimleri sıklaştırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Zabıtası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde denetimleri sıklaştırdı.

Ekipler ekmek, baklava, çerez, tatlı, çikolata ve unlu mamul üretim ve satış noktalarında hijyen, temizlik koşulları, stok, ruhsat ve ürünlerin son tüketim tarihleri ile içerdiği katkı maddeleri tek tek inceledi.

Tespit edilen eksikliklerle ilgili tutanak tutuldu ve bunların giderilmesi için iş yeri sahiplerine süre verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Vehbi Yörük, yaptığı açıklamada, yıl içinde denetimlerin devam ettiğini ve vatandaş öncelikli çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yörük, "İş yerlerimizde özellikle gıdaların son tüketim tarihi, katkı maddelerinin kullanımı, taklit-tağşiş ile teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarını kontrol ediyoruz. Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için 24 saat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız bizlere 444 40 10 numaralı çağrı merkezimizden ulaşarak taleplerini ve şikayetlerini iletebilir." ifadelerini kullandı.

AA / İlkan Toprak - Güncel

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