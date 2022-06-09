Balıkesir'de konserve kutusu taşıyan tır devrildi - Haberler

Balıkesir'de konserve kutusu taşıyan tır devrildi Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, boş konserve kutusu yüklü tır devrildi. Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, boş konserve kutusu yüklü tır devrildi. Naci Gökbulut idaresindeki 19 SC 520 plakalı tır, Balıkesir-Edremit yolu Evciler Mahallesi kavşağında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, tırdaki boş konserve kutuları yola saçıldı. Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almazken, devrilen tır nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerce refüjün kaldırılmasıyla araçların geçişi sağlanırken, tır ile yola saçılan konserve kutularının kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. AA / Miraç Kaya - Güncel Balıkesir Güncel Haberler

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