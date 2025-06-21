Balıkesir'de Kereste Atölyesinde Yangın Çıktı

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki bir kereste atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Olay, talaş toplama sisteminin bağlı olduğu boru sisteminde meydana geldi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.

Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi Faruk Kula Caddesi'ndeki bir kereste atölyesinde talaş toplama sisteminin bağlı olduğu boru sisteminde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi Grup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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