Balıkesir'de 'Kazdağları Güre Bahar Şenlikleri' başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Kazdağları Güre Bahar Şenlikleri" başladı.

Güre Turizm Tanıtım Derneğince (GÜRTAD), Balıkesir Büyükşehir ve Edremit belediyelerinin desteğiyle düzenlenen ve 2 gün sürecek olan şenlik için Büyükşehir Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Şenlik ateşinin yakılmasının ardından Türk ve Yunan halk oyunları ekipleri tarafından folklor gösterisi, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndaki bir özel havacılık okulu tarafından da uçuş gösterisi sunuldu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, burada yaptığı konuşmada, Güre'nin, Kazdağları'nın eteklerini Ege'nin mavi sularıyla buluşturan özel bir coğrafya olduğunu söyledi.

Vali Şıldak, bu etkinliğin, Güre'nin turizmden aldığı payın yükselmesinde önemli katkısı olacağını ifade etti.

Etkinliğin amacına ulaşabilmesinin bazı gereklilikleri olduğuna işaret eden Şıldak, bölgenin tatil bölgesi olarak korunması, gelişmesi, gelecek kuşaklara temiz ve bakımlı olarak intikal ettirilebilmesinin, çevresel değerlerinin muhafaza edilebilmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de "Dünyanın en nadide bölgelerinden birinde yaşıyoruz. Gelecek, inşallah Balıkesir'imiz, Edremit'imiz, Güre'miz, Altınoluk'umuz için çok güzel işaretler veriyor. Kadim dönemlerden beri mitolojilerde adı geçen ve bu topraklara bereket saçan zeytinimiz, dağlarımız, denizlerimiz, sahillerimiz bizlerle ve sizlerle her geçen gün zenginleşiyor. İnşallah bu zenginliğe hep birlikte şahitlik edeceğiz." dedi.

"21 Mayıs'ta burada Türk mutfağı dünya lansmanını yapacağız"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Hıdırellez'in, bahar şenliğinin kutlu olmasını dileyerek, "21 Mayıs'ta burada Türk mutfağı dünya lansmanını yapacağız. Yani Güre çok önemli bir işe imza atacak." ifadesini kullandı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Güre'nin tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla, deniziyle, balıkçılığıyla, zeytin ve zeytinyağıyla, mitolojisiyle Edremit'in gözbebeği olduğunu belirtti.

GÜRTAD Başkanı Ahmet Çetin, şenliğe katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Şenliğe Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan katılan Ege'de Birlikte Var Olma ve İletişim Derneği Başkanı Maria Zervou da şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınından sonra ilk defa yüz yüze geliyoruz. Kapılarımız kapalıydı. Şimdi iyi bir arkadaşlık ve bunu geliştirmenin zamanı. Bu bir başlangıç olsun. Bundan dolayı da çok mutluyum Ege'nin iki yakasından karşı taraf olarak. Türk-Yunan dostluğu şimdiye kadar tüm alanlarda 25 senedir devam ediyor ve inanıyorum ki bundan sonra da devam edecek. Bu birliktelik dünya barışı açısından herkese ders olmalı. Biz her zaman halklar olarak çok iyi iki komşu olduk."

Etkinliğe, CHP Balıkesir milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin ile Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.