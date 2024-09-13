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Balıkesir'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin bariyeri aşarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bariyeri aşıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Necef Orbegi (65) idaresindeki 34 GBK 319 plakalı otomobil, Balıkesir-Bursa kara yolunun Balıklıdere Köprülü Kavşağı mevkisinde bariyeri aşarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine, sürücü ile aynı araçtaki Hülya (56) ve Semih Orbegi'nin (18) yaralandığı kaza yerine ekipler sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, bulundukları yerden itfaiye görevlileri tarafından alınmalarının ardından sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Necef Orbegi kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel

Trafik Kazaları Susurluk Otomobil trafik Güncel Kaza

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