Balıkesir'de Kayıp Kaptanın Cansız Bedeni Bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde teknesiyle denize açılan 74 yaşındaki kaptan İsmail Hezer'in cansız bedeni, yapılan arama çalışmaları sonucunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde teknesiyle denize açılan İsmail Hezer'den uzun süre haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı sonrası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Aramalara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri de destek verdi. Helikopter, bot ve dalgıçlarla Akçay sahil hattında yapılan çalışmalarda; Hezer'in bugün denizde cansız bedenine ulaşıldı. Teknesi limana çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT(Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
