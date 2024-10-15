Balıkesir'de Kayıp Ahmet Dikal İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde pazartesi gününden itibaren kendisinden haber alınamayan Ahmet Dikal'ı (52) arama çalışmaları başlatıldı.

Zeytinli Mahallesi'ndeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan ve kendisine ulaşılamayan Dikal'ın yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından harekete geçen Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Jandarma ekiplerince yapılan ilk araştırmada Dikal'ın aracı Zeytinli Mahallesi yakınlarında terk edilmiş olarak bulundu.

Dikal'ın bulunması amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Asayiş ve komandolardan oluşan ekipler, karadan yaya ve havadan dron ile gece ise gece görüş ekipmanları kullanarak kırsal alanlarda aramalarını aralıksız sürdürüyor.