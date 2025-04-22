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Balıkesir'de Kaybolan Yaşlı Kadın Ölü Bulundu

Balıkesir'de Kaybolan Yaşlı Kadın Ölü Bulundu
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde, 75 yaşındaki Ayten M. komşularının ihbarı üzerine evinde ölü olarak bulundu. Oğul Ş.M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde haftalardır haber alınamayan 75 yaşındaki Ayten M. komşularının ihbarı üzerine eve giden polisler tarafından ölü halde buldu. Olayla ilgili kadının oğlu Ş.M. gözaltına alındı.

Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Ayten M'yi haftalardır görmeyen komşularının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaşlı kadının evine gitti. Kapıyı açan Ş.M. ile karşılaşan ekipler, "Annen nerede?" sorusuna "İçeride uyuyor." yanıtını aldı.

Eve giren polis ekipleri, Ayten M'yi hareketsiz vaziyette buldu. Olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayda, tutarsız ifadeler verdiği iddia edilen Ş.M. gözaltına alındı.

Olay yerine gelen doktorun ilk incelemesinde, yaşlı kadının vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Ayten M'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptığı araştırmalar sürerken, yaşlı kadına ait köpek belediye ekiplerince alınarak hayvan barınağına teslim edildi.

Elektrikleri kesik ve çöplüğü andıran evin temizlenmesi için ekipler, Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden destek istedi.

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Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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