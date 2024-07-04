Balıkesir'de kaybolan kişi için arama çalışması

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde 4 gün önce kaybolan kişinin bulunması amacıyla arama çalışması yürütülüyor.

İlçeye bağlı kırsal Dalköy Mahallesi'nde yaşayan Fatih Özer'den (45) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Drone destekli çalışma başlatan ekipler, 4 gündür ilçenin Süleler mevkii ve ormanlık alanlarda Özer'i bulmaya çalışıyor.

Özer'in daha önce de kaybolduğu ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunduğu öğrenildi.