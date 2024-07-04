Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de kaybolan kişi için arama çalışması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde 4 gün önce kaybolan kişinin bulunması amacıyla arama çalışması yürütülüyor. İlçeye bağlı kırsal Dalköy Mahallesi'nde yaşayan Fatih Özer'den (45) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Drone destekli çalışma başlatan ekipler, 4 gündür ilçenin Süleler mevkii ve ormanlık alanlarda Özer'i bulmaya çalışıyor. Özer'in daha önce de kaybolduğu ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunduğu öğrenildi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde 4 gün önce kaybolan kişinin bulunması amacıyla arama çalışması yürütülüyor.

İlçeye bağlı kırsal Dalköy Mahallesi'nde yaşayan Fatih Özer'den (45) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Drone destekli çalışma başlatan ekipler, 4 gündür ilçenin Süleler mevkii ve ormanlık alanlarda Özer'i bulmaya çalışıyor.

Özer'in daha önce de kaybolduğu ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafakemalpaşa Balıkesir Kepsut Bursa Fatih Yaşam Güncel Haberler

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

 Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

 Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title