Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg aranıyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor. Berzeg'in kaybolması üzerine jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrılan Berzeg'in geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgede aramalarını yoğunlaştıran ekipler, şu ana kadar Berzeg ya da köpeğine ait herhangi bir ize rastlayamadı.

Jandarma asayiş ve komando görevlileri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK) ile Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekiplerinden oluşan 70 kişinin yer aldığı aramalara mahalle sakinleri de destek veriyor.

Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg ile kızları ve damatları ise ekiplerden gelecek mutlu haber için bekliyor.

Angela Berzeg, gazetecilere, Korhan Berzeg'in 17 Haziran Cumartesi günü köpeği "Tina" ile sabah yürüyüşüne çıktığını söyledi.

Diğer günlerde eşinin bir saat sonra yürüyüşten döndüğünü ve birlikte kahvaltı yaptıklarını belirten Berzeg, "Gelmeyince ben biraz bekledim belki daha uzun yürüyüş istemiştir diye. Ondan sonra şüphelendim ve akrabamız Levent'e giderek 'Korhan yok' dedim. Patika yolda biz biraz dolaştık, bağırdık ama bir şey yoktu." dedi.

Berzeg, eşinin daha önce böyle bir kaybolma olayı yaşamadığını ifade etti.

GÖNDAK Başkanı Kadir Akbulut da olay günü ihbarla hemen harekete geçip aramalara başladıklarını anlattı.

Çalışmalara çok sayıda ekibin katıldığını dile getiren Akbulut, "Hala bir iz bulamadık. Bölgeyi komple taradık, tekrar tarıyoruz. Dronla açıklık bölgeler tarandı. Kuyular, göletler tarandı. Şu anda dağlık bölgeyi tarıyoruz, arama çalışmalarına devam ediyoruz." diye konuştu.