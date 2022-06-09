Balıkesir'de kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu - Haberler

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Balıkesir'de kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu

AA - Miraç Kaya - Güncel
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Balıkesir'de kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kaybolan alzaymır hastasının cansız bedenine ulaşıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kaybolan alzaymır hastasının cansız bedenine ulaşıldı.

1. Gündoğan Mahallesi Çapacı Sokak'taki yıkılmış bina hafriyatında bir kişinin hareketsiz yattığını gören Ramazan Şentosun durumu polise bildirdi.

Cesedi inceleyen polis ekipleri, yaptıkları kontrolde, yaşamını yitiren kişinin 10 gün önce ailesince hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 80 yaşındaki Mustafa Erdoğmuş olduğunu belirledi.

Erdoğmuş'un cenazesi, polis ve savcının incelemelerinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Miraç Kaya - Güncel

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