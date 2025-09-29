Haberler

Balıkesir'de Kavga Sonucu Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir büfe işleteni bıçakla saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Kavga eden taraflardan biri, diğerini ağır yaraladı. Polis, zanlının yakalanması için çalışmalarına başladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Akçay Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde büfe işleten Hasan Eroğlu (44) ile kendisine rahatsızlık verdiği öne sürülen T.Y. (34) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Y, cebinden çıkardığı bıçakla Eroğlu'nu yaraladı.

Ağır yaralanan Eroğlu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
