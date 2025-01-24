Balıkesir'de Kavga Kanlı Bitti: Bir Genç Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir kavgada M.M. tarafından tabancayla vurulan Yılmaz Kirpi, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde kavgada M.M. tarafından tabancayla vurulup hastaneye kaldırılan Yılmaz Kirpi (23) yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün Reşadiye Mahallesi 8000 Sokak'ta meydana geldi. Aileleri husumetli oldukları öne sürülen Yılmaz Kirpi ile M.M. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların arkadaşlarının da karıştığı arbede sırasında iddiaya göre, M.M. ruhsatsız tabancasıyla Kirpi'ye ateş ederek, ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz Kirpi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kirpi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yılmaz Kirpi'nin cenazesi, ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, üzerinde cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca ve 100 mermi bulunan M.M. ile kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Gönen Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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