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Balıkesir'de Karayolu Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Balıkesir'de Karayolu Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Güncel Haberler

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Vali Şıldak, polis ve jandarma ekiplerince kent merkezindeki Gar Kavşağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte sürücülere trafik kurallarıyla ilgili hatırlatmada bulundu.

Programda, sürücülere trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, trafik kurallarına uyulması yönünde bilgiler verildi.

Etkinliğe, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız da iştirak etti.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

Balıkesir Valiliği Trafik Haftası Hasan Şıldak Jandarma Güncel Haberler

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