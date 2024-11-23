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Balıkesir'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Balıkesir'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Balıkesir'in Kepsut, Susurluk ve Sındırgı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde yolları kapatacak riski doğurdu. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, karla mücadele ekipleri yolların açık kalması için çalışıyor.

Balıkesir'in Kepsut, Susurluk ve Sındırgı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

İl genelinde etkisini gösteren sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kepsut'un kırsal Bükdere Mahallesi, soğuk ve yağışlı havanın ardından yoğun kar yağışı ile beyaza büründü.

Sındırgı sınırları içindeki Ulus Dağı'nın üst kesimlerine, Susurluk'un kırsal Yaylaçayır Mahallesi'ne de kar düştü.

Jandarma ve polis ekipleri, sürücülerin tedbirli olmaları, kar lastikleri ve yanlarında zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Karayolları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasını engellemek için tedbirleri artırdı.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
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