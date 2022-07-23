Balıkesir'de kanala devrilen traktörün sürücüsü öldü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kanala devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kanala devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Emin Keklik idaresindeki 10 HA 551 plakalı traktör, Taşköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak kanala devrildi. Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Keklik'in cenazesi, bulunduğu yerden çıkartılarak Sındırgı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. AA / Miraç Kaya - Güncel Güncel Haberler

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