Balıkesir'de Kamyonun Çarptığı Otomobilde 3 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kamyonun arkadan çarptığı otomobilde 3 kişi yaralandı. Olay yerine ilk müdahale ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonun arkadan çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

T.A. yönetimindeki 34 NOU 373 plakalı demir yüklü kamyon, Çamlıbel mevkisi SSK Kampı Kavşağı'nda M.Y. idaresindeki 06 P 8980 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü M.Y. ile araçta bulunan N.Y. ve E.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri, otomobilin arka koltuğunda sıkışan N.Y'yi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
