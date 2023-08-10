Balıkesir'de Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir kamyonet virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye İlçesi Sarılar Mahallesi ikizkaya mevkiinde M.K. yönetimindeki 35 TTL 04 pkalakı kamyonet virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan aracın sürücüsü M.K. araç içinden fırlayarak hayatını kaybetti. Kazanın ihbar edilmesinin ardından Jandarma, sağlık ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. M.K.'nın cenazesi itfaiyenin çalışması ile düştüğü yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma açıldı. - BALIKESİR