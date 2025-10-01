Balıkesir'de Kamyon-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Efe Cafer Yılmaz yönetimindeki 10 AEP 512 plakalı otomobil, İzmir-Çanakkale kara yolunun kırsal Doyran Mahallesi kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 LT 742 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan K.M, yaralandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup amirliği ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Yılmaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tedaviye alınan K.M'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.