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Balıkesir'de Kafes-18 Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

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Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-18 Operasyonu'nun Balıkesir ayağında yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-18 Operasyonu"nun Balıkesir ayağında 8 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 5 şarjör, 4 tüfek, 122 fişek, 38 adet sentetik hap, 2,3 gram esrar, 187 adet av tüfeği fişeği, 84 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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