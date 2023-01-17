Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında 6 tutuklama Güncel Haberler Balıkesir'de, jandarma ekiplerince son bir haftada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 50 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Balıkesir'de, jandarma ekiplerince son bir haftada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 50 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir haftalık süreçte 50 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden adli makamlara sevk edilen 6'sı tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 802 adet sentetik uyuşturucu hap, 102 gram metamfetamin, 60 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, 26 tarihi eser, 10 dinamit lokumu, 58 kazı malzemesi, 40 bin 200 adet dolu makaron, 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 7 fişek ele geçirildi. Kaynak: AA / Güncel Balıkesir Jandarma Güncel Haberler

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