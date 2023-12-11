Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonunda 51 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. Operasyonlar Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gönen, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı.

Jandarmanın sorumluluk alanı içinde bulunan Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gönen, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde, şüphelilere ait ev ve eklentilerine operasyon yapıldı.

Operasyonda 51 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap, kubar esrar, kenevir tohumu, hassas terazi, esrar öğütme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatları, 20 bin 549 litre sahte zeytinyağı, 2 bin 500 kilogram sahte zeytinyağı sabunu, 7 bin 772 kilogram sahte bal, 3 bin 129 kilogram sahte pekmez, bin 200 sahte arı sütü, 100 kilogram sahte tahin, 32 bin 61 adet çeşitli ebatlarda teneke ve plastik kap, 3 bin 500 adet sahte etiket, 7 tabanca, 1av tüfeği, 4 tabanca şarjörü, 275 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 67 bin 800 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden mahkemeye sevk edilen 4'ü tutuklandı.