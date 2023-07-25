Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 38 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde 7 ilçede son 1 haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda 38 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde 7 ilçede son 1 haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda 38 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri istihbarı çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, İvrindi, Karesi, Marmara ilçelerinde meydana gelen 23 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 38 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlarında yapılan operasyon faaliyeti sonucu; 5 bin 640 adet sentetik uyuşturucu hap, 633 adet ectasy, 393 gram metamfetamin, 228 adet kenevir bitkisi, 135 gram skunk, 17 gram bonzai, 12 gram kubar esrar, 8 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 462 adet tabanca ve av tüfeği fişeği, 2 adet hassas terazi, 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı. 1 adet şişme bot, 1 adet tekne motoru ve 87 bin 100 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaylara karışan 38 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılarak, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı. - BALIKESİR