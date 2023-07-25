Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı

Balıkesir'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Balıkesir'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, İvrindi, Karesi, Marmara ilçelerinde 17-23 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alınırken, 5 bin 640 sentetik uyuşturucu hap, 633 ectasy, 393 gram metamfetamin, 228 kenevir bitkisi, 135 gram skunk, 17 gram sentetik esrar, 12 gram esrar, 8 tabanca, 4 av tüfeği, 462 tabanca/av tüfeği fişeği, 2 hassas terazi, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 şişme bot, 1 tekne motoru ve suç geliri olduğu tespit edilen 87 bin 100 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sının tutuklandığı belirtildi.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.