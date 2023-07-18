Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonunda 59 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alındı, 10 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu, silah, tarihi eser ve suç geliri ele geçirildi.

Balıkesir'de kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alındı, 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi, Karesi, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde 6-15 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alınırken, 2.957 adet sentetik uyuşturucu hap, 703 adet kök kenevir bitkisi, 653 gram kubar esrar, 355 gram metamfetamin, 100 gram bonzai, 30 gram skunk, 2.185 adet tarihi eser, 4 adet tabanca, 2 adet hassas terazi, 33 bin 500 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden mahkemeye sevk edilen 10 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.